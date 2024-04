Tyle musisz oszczędzać, żeby mieć 1000 zł ekstra do emerytury [TABELA]

Przyjmijmy, że masz 20 lat. Jesteś mężczyzną rozpoczynającym dorosłe życie. Wiek emerytalny osiągniesz najprawdopodobniej za 45 lat, więc jeszcze nie zajmujesz sobie głowy starością. Niedawno zacząłeś swoją pierwszą pracę, więc do emerytury jeszcze daleko. Nie oszczędzasz na lokacie, inne instrumenty finansowe to dla ciebie czarna magia. Myślisz, że nie ma sensu się tym interesować, bo i tak byś nie skorzystał. Przecież wydajesz wszystko to, co zarabiasz.