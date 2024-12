Tyle musisz zarabiać, żeby nazywać się klasą średnią. Podajemy kwotę

W przeszłości do klasy średniej zaliczano przede wszystkim małych przedsiębiorców i urzędników . Obecnie granice tej grupy wciąż stanowią przedmiot badań socjologów i ekonomistów.

"Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę na powszechną, lecz mylną opinię , że klasę średnią tworzą osoby, które zarabiają przeciętną pensję krajową. Według danych z marca 2024, średnia płaca wynosiła 8408,79 zł brutto, ale już w maju spadła do 7999,69 zł brutto.

Kluczowy problem z tym wskaźnikiem jest taki, że nie odzwierciedla on poprawnie wynagrodzeń większości pracowników, jako że GUS uwzględnia tylko firmy z zatrudnieniem powyżej 10 pracowników, co stanowi zaledwie 38 proc. zatrudnionych. W efekcie omija to m.in. małe przedsięwzięcia oraz pracowników sektora publicznego.