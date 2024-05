Coraz trudniej załapać się do klasy średniej. Tyle trzeba zarabiać

Nieco inną metodę określania, kto należy do klasy średniej, proponuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według niej do tego grona można zaliczyć gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę stanowi od 75 proc. do 200 proc. mediany zarobków. W Polsce te widełki to obecnie od 5100 do 13 600 zł brutto.