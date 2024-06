Tyle płacą na zbiorach. 8 zł więcej na godzinę niż rok temu

Mimo dość kuszących zarobków, plantatorzy mają poważne obawy o ten sezon zbiorów. Wynikają one m.in. z ustawy, na mocy której wiek poborowy dla mężczyzn w Ukrainie został obniżony z 27 do 25 lat. To oznacza, że mnóstwo osób nie będzie mogło opuścić kraju i szukać pracy sezonowej w Polsce, co odbije się nie tylko na sadownictwie.