Tyle zapłacisz za abonament RTV w 2025 r. Znamy stawki

Skarbówka ściga za zaległy abonament RTV

W przypadku zaległości posiadacz odbiornika otrzymuje upomnienie na liście. Jeśli nie przyniesie ono skutku, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i kieruje sprawę do urzędu skarbowego. Kara za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości, czyli w przypadku telewizora będzie to kwota przekraczająca 800 zł.