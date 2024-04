Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Zwolnienie nie przysługuje z urzędu

Jak przypomina Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwolnienie z abonamentu nie następuje automatycznie. "Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych, jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem".