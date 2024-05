Wiadomo, ile zapłacimy za abonament RTV. Zapadła ostateczna decyzja

Ostatnie dane KRRiT wskazują, że wiele osób uchyla się od płatności. Na koniec 2022 r. za abonament RTV płaciło tylko 828 tys. osób, co stanowi 34,7 proc. wszystkich zobowiązanych do płaty. Rok wcześniej opłaty wnosiło nieco ponad 900 tys. zobowiązanych. Od stycznia do listopada 2023 r. urzędy skarbowe zajęły ponad 20,03 mln zł z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV.