Tyle zarabiają pracownicy magazynów. Zapotrzebowanie na fachowców jest ogromne

Ile zarabia się w branży logistycznej? Według raportu Grafton Recruitment oraz CBRE specjalista ds. logistyki może dostać pensję w wysokości od 6 do 9 tys. zł brutto miesięcznie, a spedytor od 5 do 9 tys. zł brutto miesięcznie. Planista może liczyć na od 6,5 do 10 tys. zł brutto, a brygadzista we wszystkich regionach zarobi ok. 5-7 tys. zł.