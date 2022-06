Wyższe zarobki na start. Sejm przyjął zmiany w sposobie wynagradzania nauczycieli

Ponieważ wprowadzony zostanie okres "przygotowania do zawodu nauczyciela", zmienią się zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy, będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.