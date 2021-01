Tylko w WP. "Kapliczka na stoku". Znany hotelarz się buntuje. "Nie boję się"

Przedsiębiorcy wznawiają działalność. Kościński: pandemia to wojna, wszyscy musimy ponieść koszty

Do "buntu przedsiębiorców" odnoszą się już przedstawiciele rządu. - Trzeba zrozumieć, że jak ktoś prowadzi przedsiębiorstwo i jest lockdown, to jest oczywista frustracja. Jednak musimy spojrzeć na to całościowo i trzeba też zrozumieć, że lockdown to nie jest widzimisię jakiegoś ministra, tylko to działanie, by zapobiec trzeciej i czwartej fali pandemii - mówił w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński.