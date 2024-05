Tysiąc euro minimalnej emerytury? Oto nowy pomysł polityka Lewicy

- Unii Europejskiej potrzeba nowej wizji dla przyszłych pokoleń. Impulsu, który na nowo sprawiłby, że obywatele Europy mogliby uwierzyć, że Unia Europejska jest dla nich. Taką perspektywą może stać się Wspólna Polityka Demograficzna. Zanim jednak ją opracujemy, zacznijmy od konkretnego projektu wyrównywania poziomów życia we Wspólnocie. Wprowadzenie w ciągu kilku lat minimalnej emerytury w całej Unii to jeden z kroków w tym kierunku - powiedział kandydat do PE.