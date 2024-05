Waloryzacja 2025. Oto jaką podwyżkę dostaną emeryci

W tabeli możemy zauważyć, że wzrost emerytury jest tym wyższy, im wyższe jest świadczenie w punkcie startu. Wyjątkiem jest emerytura w wysokości 2275 zł netto. Dlaczego? Brutto daje nam to kwotę 2500 zł, czyli maksymalną wysokość świadczenia zwolnioną z podatku dochodowego (kwota wolna od podatku to 30 tys. zł rocznie). Gdy emerytura wzrośnie powyżej tego progu, świadczeniobiorca musi zacząć odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. A to sprawia, że wzrost emerytury "załamuje się" w tym jednym punkcie.