Tysiące zagłodzonych kur na fermie pod Legnicą. Właściciel świadomie nie podawał im pożywienia

Straszny widok zastali przedstawiciele Otwartych Klatek na fermie pod Legnicą: na całym terenie leżały martwe bądź bliskie śmierci kury i kurczaki. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Właściciel przyznaje, że nie miał pieniędzy na paszę.

- Walały się wszędzie. A wiele z tych kur, które jeszcze żyły, z głodu nie miały siły podejść do wody. Na ściółce nie było ani jaj, ani nawet kału. Ptaki były wycieńczone i sine, niektóre straciły pióra. Stado było dogorywające – relacjonuje Bartosz Zając. Właściciela zakładu nie było w trakcie interwencji. W rozmowie telefonicznej przyznał, że ma problemy finansowe i nie był w stanie kupić paszy.

To nie jedyna związana z fermą w Lisowicach sprawa, którą zajmują się policjanci. Jak informuje wrocławska "GW", w ubiegły weekend pożar strawił tam jeden z czterech kurników. Znajdowały się w nim tysiące kur. Policja sprawdzi, czy nie doszło do celowego podpalenia. Funkcjonariusze mają przesłać materiały do prokuratury, która poprowadzi śledztwo.