Ubezpieczenie turystyczne. Co trzeci Polak go nie uznaje

34 proc. Polaków spędzających urlop za granicą nie wykupuje ubezpieczenia turystycznego - wynika z badania przeprowadzonego przez Nationale-Nederlanden. A to może spowodować, że wakacje będą znacznie droższe.

30-letni Marek kilka lat temu wybrał się na wakacje do Włoch. Podczas pobytu nabawił się zapalenia ucha środkowego, co w połączeniu z zatkanym uchem powodowało, że przez całe wakacje nie słyszał, co się do niego mówi.