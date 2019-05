Uczennica zażądała od szkoły zwrotu pieniędzy za strajk. Odpowiedź szokuje

Skandalem zakończył się wniosek uczniów liceum z Czerwieńska o zwrot kosztów za czas strajku. Domagali się pieniędzy za bilety miesięczne i opłacone stancje. Inicjatorka akcji spotkała się z wulgarną reakcją.

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana "Grota" Roweckiego w Czerwieńsku na ręce dyrekcji złożyli wniosek o zwrot kosztów biletów miesięcznych i opłaty za stancję za kwiecień. Większość z nich dojeżdża z innych miejscowości lub mieszka w bursie. Podanie uzasadnili tym, że od 8 do 27 kwietnia z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli zajęcia w ich szkole się nie odbywały.

- Faktycznie takie pismo trafiło do mnie na biurko. Powiedziałem, że zastanowię się, co z tym zrobić. Oryginał został u mnie, a kopia trafiła do wychowawczyni - stwierdził w rozmowie z dziennikiem Marek Olczyk, dyrektor placówki.