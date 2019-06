Udawał, że jest rolnikiem. Wyłudził 40 tys. zł

48-latek z Głogowa utrzymywał, że jest rolnikiem i z tego tytułu wyłudził dotację w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Urzędnicy jednak wykryli oszustwo. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Okazuje się, że 48-latek rzeczywiście jest właścicielem gruntu, ale - wbrew deklaracjom - nie uprawia na nim roli. Działkę dzierżawi innemu rolnikowi. To zaś nie uprawnia go do otrzymywania dotacji.