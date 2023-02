Ugoda z bankiem. Sprawdź, dlaczego warto przewalutować kredyt we frankach?

Kim jest statystyczny frankowicz? Jak wynika z danych BIK, najczęściej jest to osoba w przedziale wiekowym od 40 do 49 lat. Ponad połowa kredytobiorców mieszka w ośmiu największych polskich aglomeracjach, z czego niemal co piąty w stolicy. Co ciekawe, istotny odsetek frankowiczów stanowią także mieszkańcy gmin o wielkości 10–25 tys. (22 proc.).