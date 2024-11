Odwiedziłam nową sieć dyskontów. Szału nie ma, ale za to jest tanio

Atac Hiper Discount to nowa marka, która zastąpiła hipermarkety Auchan w dwóch polskich miastach. Nowe placówki zlokalizowane są w centrach handlowych M1 w Zabrzu i Poznaniu. To tzw. "twarde dyskonty", gdzie liczy się przede wszystkim niska cena. "Atac Hiper Discount by Auchan" – głosi napis witający klientów placówki.