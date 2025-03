Ukraińcy nie chcą pracować przy zbiorach. Plantatorzy rozkładają ręce

Ukraiński rynek borówek zmaga się z coraz wyższymi kosztami produkcji, podczas gdy ceny owoców nie ulegają zmianom. Jak podaje portal sad24.pl, ten sezon będzie trudny zwłaszcza dla zwłaszcza większych gospodarstw , w których koszty przekroczą w tym sezonie 60 UAH/kg, czyli w przeliczeniu na polską walutę ok. 5,60 zł/kg.

Jednym z kluczowych problemów ukraińskich plantatorów jest brak rąk do pracy. Jak donosi portal, niedobór sezonowych pracowników prowadzi do wzrostu stawek godzinowych, co dodatkowo obciąża budżety gospodarstw.