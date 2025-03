Zerkają na termometry. Obawiają się powtórki z demolki sadów

Synoptyczka IMGW-PIB Ilona Śmigrocka przekazała WP Finanse, że w najbliższych dniach na terenie całego kraju nadal prognozowane są przymrozki. W ciągu najbliższych dwóch nocy możliwe będą spadki temperatury od minus 7 stopni na południu do minus 2 stopni na zachodzie kraju.

Natomiast w piątek nad ranem, czyli 21 marca, temperatura nadal będzie spadać poniżej zera na znacznym obszarze kraju - do około minus 2 stopni. Jedynie na Pomorzu i zachodzie kraju pierwszy dzień wiosny może minąć bez przymrozków na wysokości dwóch metrów nad gruntem , choć przy samym gruncie lokalnie temperatura może wynieść około minus 1 stopień.

Według IMGW-PIB ostatnie przymrozki w marcu najprawdopodobniej wystąpią w sobotę, 22 marca, nad ranem na Pomorzu i we wschodniej części kraju.

Producenci owoców obawiają się nagłych spadków temperatury. Choć mamy dopiero marzec, to - jak mówi WP Finanse prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta - przymrozki o tej porze roku mogą stanowić realne niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla pąków kwiatowych drzew owocowych oraz krzewów owocowych. Choć skutki będą widoczne dopiero po pewnym czasie, niektóre uprawy są szczególnie narażone

- Najbardziej wrażliwe w tej chwili są truskawki . Już po ostatnich przymrozkach zauważono ich uszkodzenia, a kolejne spadki temperatur mogą pogłębić negatywne efekty. Poza tym jeśli wcześniejszy mróz już lekko uszkodził rośliny, są one teraz bardziej podatne na kolejne uszkodzenia niż te, które do tej pory nie zostały naruszone - wyjaśnia prezes KZGPOiW.

Sadownik Krzysztof Czarnecki w ubiegłym roku toczył walkę z kwietniowymi przymrozkami . Zadzwoniliśmy do niego, żeby dopytać, jak wygląda sytuacja w okolicach Grójca i Mszczonowa na Mazowszu.

Krzysztof Czarnecki zwraca uwagę, że w tym roku każda noc jest zimna, nie było ciepłych nocy. - Problemem może być też duża różnica temperatur. Jakby w dzień było 20 stopni, a w nocy minus 10 stopni, to mamy pozamiatane . Mam nadzieję, że tak nie będzie - dodaje.

Metod ochrony przed przymrozkami jest kilka, różnią się one skutecznością i nakładami finansowymi. Najprostszym rozwiązaniem jest mechaniczne okrywanie krzewów, co pozwala ograniczyć bezpośredni wpływ niskich temperatur na rośliny. Inną powszechnie stosowaną metodą jest odpowiednie dokarmianie dolistne, szczególnie w fazie pąków, kwiatów czy małych zawiązków - zwiększa to odporność roślin na krótkotrwałe spadki temperatury.