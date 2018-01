Ukraińcy w uniformach innego koloru. Pomysł przedsiębiorcy wywołał burzę

Pracownicy z Ukrainy noszą uniformy w innych kolorach niż Polacy. To pomysł szefa firmy produkcyjnej spod Warszawy. Przedsiębiorca tłumaczy, że kolor ma wskazywać stopień znajomości języka polskiego, ale antyrasistowskie stowarzyszenie "Nigdy Więcej" mówi o segregacji.

I do tego właśnie zastrzeżenia ma stowarzyszenie "Nigdy Więcej". Dr Anna Tatar wskazuje, że system ten segreguje pracowników ze względu na pochodzenie. „Polacy mają koszulki ze względu na charakter wykonywanej pracy, Ukraińcy ze względu na narodowość. Według mnie to upokarzające praktyki, wskazanie palcem” – wyjaśnia.

- Obawiam się, że żaden Ukrainiec oficjalnie się nie poskarży, bo boi się zwolnienia. Jest niejako przywiązany do pracodawcy. Jeżeli straci pracę, ma tylko miesiąc na złożenie nowego wniosku o kartę pobytu i musi w tym terminie znaleźć innego pracodawcę, który będzie chciał legalnie go zatrudnić – wyjaśnia.

Pracodawca uważa z kolei, że powiązanie znajomości języka z kolorem koszulki to same korzyści.

Poproszona o komentarz prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SPWP (filia we Wrocławiu) mówi, że sprawę trudno jednoznacznie ocenić z prawnego punktu widzenia. Jeśli pracownicy z Ukrainy dostają takie samo wynagrodzenie jak Polacy i pracują w oparciu o takie same umowy, to nie ma dyskryminacji w myśl przepisów prawa pracy. Inną sprawą jest to, czy zachowanie pracodawcy nie narusza godności i innych dóbr osobistych pracowników.