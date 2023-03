Ukraińscy rolnicy giną na swoich polach. Rozminowują je gołymi rękami

- Podnoszenie min przeciwczołgowych jest niezwykle ryzykowne. Są one często wyposażone w urządzenia reagujące na takie próby, zaprojektowane specjalnie po to, by doprowadzić do śmierci lub obrażeń osób próbujących (samodzielnie usuwać miny) - wyjaśniła Mairi Cunningham z grupy zadaniowej HALO Trust, zajmującej się usuwaniem ładunków wybuchowych na Ukrainie.