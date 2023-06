Ukraińskie truskawki wygrywają z polskimi. "Branży owocowej grozi załamanie"

Zagrożenie dla branży owocowej

Według prezesa Maliszewskiego importowane truskawki, które trafiają do Polski bez kontroli, mogą być sprzedawane jako polskie. Jeśli trafiają one dalej do innych krajów, może to mieć negatywny wpływ na polskie truskawki. Odbiorca nie będzie wiedział, że nie są to polskie truskawki, a w przypadku negatywnych wyników badań, które nie spełniają wymaganych norm, może ograniczyć zakupy krajowych produktów. To może prowadzić do kryzysu na rynku i zagrozić branży owocowej.