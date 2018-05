Ukryty koszt urlopu. Ile kosztuje parkowanie w kurortach

O jakich opłatach trzeba pamiętać, wybierając się na upragniony urlop? Na pewno trzeba pomyśleć o hotelu, dojeździe, wyżywieniu i atrakcjach. Ale są jeszcze ukryte koszty wypoczynku - na przykład opłata klimatyczna czy koszty parkowania. Jak sprawdziliśmy, te są niemałe przy hotelach. Ale ceny za parking przy największych atrakcjach turystycznych wręcz przyprawiają o zawrót głowy.

O ile opłata klimatyczna to zwykle niewiele więcej niż 2 zł na dobę, to parkowanie może kosztować naprawdę sporo. Są różne sposoby, aby przez to nie zbankrutować. Niektórzy w ogóle zostawiają auta w garażach i jadą na urlop pociągiem lub wybierają samolot. Ci, którzy już zdecydowali się na samolot, często zostawiają auta przy hotelach.

Taka opcja zwykle nie jest tania. Gdański Novotel Marina życzy sobie za parkowanie 40 zł za dobę. Hotel Gołębiowski w Karpaczu ma 130 miejsc parkingowych na zewnątrz i one są darmowe. Ale jak ktoś się nie zmieści, to musi skorzystać z parkingu podziemnego - a to już dodatkowy koszt 30 zł za dobę. No dobrze, a jeśli chcemy pojechać autem i zaparkować w jakimś miejscu atrakcyjnym turystycznie?