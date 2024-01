Ulga na internet. Jak rozliczyć ją w zeznaniu podatkowym za 2023 rok?

Ile wynosi wysokość ulgi na internet? Kwota odliczenia jest limitowana i wynosi maksymalnie 760 zł. Co istotne to wysokość limitu dla jednego podatnika - w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub małżonką każde z nich ma prawo do odliczenia maksymalnej kwoty ulgi, co łącznie daje 1520 złotych (o ile takie wydatki wykażą rachunki za korzystanie z internetu).