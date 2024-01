Ulga termomodernizacyjna 2024. Dla kogo? Ile wynosi? To warto wiedzieć

Ulga termomodernizacyjna. Ile wynosi? To nawet kilkadziesiąt tysięcy

Kwota odliczenia wynikającego z ulgi termomodernizacyjnej wynosi maksymalnie 53 000 złotych, w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w budynkach należących do podatnika lub których jest on współwłaścicielem. Co ważne, w przypadku małżonków, którzy są współwłaścicielami budynku, ulga termomodernizacyjna może wynieść do 106 tys. złotych - w przypadku gdy dotyczyć będzie osobno każdego z małżonków.