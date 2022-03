Ulga podatkowa przedłużona na kolejny rok. Wiceminister potwierdza

Resort finansów wskazał w piątkowym komunikacie, że zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, rozporządzenie obejmie również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki.