Banki walczą z klientami o pieniądze i przegrywają. Sądy stawiają sprawę jasno

Sąd Okręgowy w Szczecinie, gdzie zapadł jeden z pierwszych wyroków, uznał, że bankowi nie należy się wynagrodzenie pobierane po unieważnieniu umowy kredytowej, ponieważ zawieranie umów niezgodnych z prawem nie może być opłacalne - informuje serwis prawo.pl. Co więcej, gdyby takie wynagrodzenie było uzasadnione, doszłoby do sytuacji, w której bankom opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiały.