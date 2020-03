Umowa zlecenie. Po wyborach prezydenckich należy się spodziewać prawdziwego natłoku spraw, które do tej pory mogły negatywnie odbić się na sondażach poszczególnych obozów politycznych. Właśnie dlatego - w przypadku wygranej Andrzeja Dudy - PiS zamierza m.in. w pełni oskładkować "śmieciówki".

Umowa zlecenie 2020. Pełne oskładkowanie "śmieciówek" planowane dopiero po wyborach

Umowa zlecenie - w przeciwieństwie do umowy o pracę - nie musi wcale zostać zawarta na piśmie. Jej strony (umowy - red.) mogą zawrzeć umowę zlecenie także w formie ustnej, a wszelkie zmiany umowy zawarte w tej formie również mogą być wprowadzone w ten sam sposób. Ponadto jeśli umowa zlecenie nie stanowi inaczej, to nie obowiązują m.in. przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, minimalne wynagrodzenie, prawo do urlopu, prawo do przerw w pracy ani okres wypowiedzenia.