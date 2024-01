Unia ujawni kluczowy dokument. Odbierze państwom część uprawnień?

"Bruksela chce chronić i promować rodzimą technologię i przemysł poprzez przyjęcie bardziej elastycznego podejścia do wspierania innowacyjnych badań; wspólne podejście do kontroli eksportu; oraz kontrolę inwestycji wychodzących" - czytamy w Politico, które zaznacza, że "wiele z tych pomysłów przybiera formę opinii i zaleceń". A to ma oznaczać, że wprowadzenie ich jako "twardych zasad" będzie czasochłonne. O tym, czy zmiany wejdą w życie, zadecydują same państwa członkowskie oraz KE następnej kadencji.