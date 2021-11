Unijny komisarz chwali Polskę. Chodzi o prawa konsumentów

Zwrócił też uwagę na reklamę internetową i wykorzystanie influencerów, którzy za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych reklamują różne produkty. Reynders przypomniał, że UOKiK postanowił sprawdzić niedawno, jak działają influencerzy w Polsce i czy stosują kryptoreklamy. Chodzi o to, by internauci dostawali jasny przekaz, co jest reklamą, a co recenzją produktu.