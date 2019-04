UOKiK w sklepach z elektroniką. Zbadał, co sprzedawcy mówią klientom

36 pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwiedziło 16 sklepów z elektroniką w całej Polsce jako tzw. tajemniczy klienci. Cel? Sprawdzenie, o czym klienci są informowani podczas zakupów.

- Nie stosujemy prowokacji. Nie kupujemy produktów, ani nie zawieramy umów. Przychodzimy do banku czy na pokaz handlowy jako zwyczajni konsumenci, żeby z ich punktu widzenia sprawdzić, jakie informacje są tam przekazywane. Zgodę na to zawsze wcześniej wydaje sąd, musimy więc zawsze uzasadnić swoje działania - tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.

To największa tego typu kontrola od czasu, gdy UOKiK może stosować metodę "tajemniczego klienta", czyli od kwietnia 2016 roku.

Pierwsze, o co pytali pracownicy to kwestia gwarancji. Chcieli sprawdzić, czy sprzedawca rozróżnia reklamację z tytułu rękojmi od tej gwarancyjnej. Kontrolowali również, czy sklepy odmawiały przyjęcia reklamacji i odsyłały do producenta oraz czy bezwzględnie wymagały od klientów paragonu.