UOKiK wskazuje, że telekomy wprowadzają w błąd klientów. Daje im czas na zmiany

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma wątpliwości, że podawanie ceny rabatowej jako tej standardowej jest wprowadzaniem konsumentów w błąd. UOKiK na swojej liście wymienia największych przedstawicieli rynku i daje im czas do końca roku na zmiany.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezes UOKiK Marek Niechciał podkreśla, że klient powinien mieć jasno podane ceny przez telekomy. (WP.PL)

Klient, jeżeli chce poznać rzeczywistą cenę oferty, to musi uważnie wczytać się w warunki umowy. Najczęściej chodzi o to, że cenę standardową do tej rabatowej (o której jesteśmy informowani na początku) zaniża wybór e-faktury oraz zgoda na przyjmowanie ofert i reklam od sieci. UOKiK podkreśla, że w niektórych przypadkach ulga z tytułu e-faktury jest naliczana w przypadku terminowych płatności.

Jeżeli nie wyrazimy zgody na obie czynności, to telekom zaoferuje nam cenę standardową, o której wcześniej nie byliśmy jasno poinformowani. Właśnie ten proceder jest wprowadzaniem w błąd klienta w ocenie Urzędu.

– Konsument powinien już w przekazie marketingowym otrzymywać jasną i czytelną informację o cenie. Musi być świadomy warunków usługi, bez konieczności szukania informacji, dlatego przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni prezentować ceny podstawowe. Jeśli będą podawali również cenę po rabacie, powinni jasno o tym poinformować – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zobacz także: Biedronce grozi 1,5 mld zł kary. Lider rolników komentuje

Na liście UOKiK-u znajdują się: Cyfrowy Polsat, ITI Neovision, Multimedia Polska, Netia, Orange, P4, Polkomtel, T-Mobile, UPC, Vectra. Zdaniem Urzędu stosują one praktykę podawania ceny rabatowej jako standardowej. Tak konsumentom jest ona przedstawiana w reklamach (gdzie umieszcza się je na dole drobnym drukiem), internecie, a także przez konsultantów.

UOKiK zaapelował do wymienionych firm, aby zmieniły sposób prezentowania cen w materiałach reklamowych. Urząd domaga się również, by telekomy wyraźnie informowały klientów, że nieudzielenie określonej zgody wiąże się z wyższą opłatą. Daje czas na zmiany firmom do 31 grudnia 2019 roku – w przeciwnym przypadku naliczy karę.

– Jeśli firmy telekomunikacyjne nie dostosują się do naszych oczekiwań w wyznaczonym terminie, podejmiemy decyzję o wszczęciu postępowań. Mogą się one zakończyć karą nawet do 10 procent rocznego obrotu – powiedział Tomasz Chróstny, wiceprezes UOKiK.

– Liczymy na to, że przedsiębiorcy pozytywnie odpowiedzą na nasz apel i zmienią sposób prezentowania cen. Skorzystają na tym konsumenci, którzy będą od początku jasno informowani, kiedy i za co zapłacą. Ważne jest, żeby każdy miał rzetelną informację o warunkach oferty – ocenił Chróstny.