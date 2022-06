Drastyczne podwyżki na stacjach. Ceny tego paliwa rosną w oczach

Rząd powinien dopłacić do roweru?

W obliczu gigantycznych skoków cen paliwa, do których doszło w ostatnich miesiącach, wiele osób przesiadło się na rower. Dlatego Partia Zieloni chce, by - podobnie jak w przypadku samochodów elektrycznych - rząd wprowadził dopłaty do zakupu rowerów. Politycy tego ugrupowania zapowiedzieli w ostatni weekend, że złożą do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.