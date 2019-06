Upał w pracy. Sprawdzamy, kiedy można odmówić przejścia

W niektórych przypadkach pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków służbowych. Zobacz, co szef może, co szef musi w najgorętsze dni.

Pracodawca nie ma ustawodawczego obowiązku zainstalowania klimatyzacji. Choć jeśli jej nie ma, to w biurze powinny się pojawić wentylatory. (123RF, Fot: 123rf)

Upał powyżej 30 st. C to dla wielu utrapienie w pracy. Kłopot w tym, że ani przepisy BHP, ani kodeks pracy nie określają górnej granicy temperatury biurze, czy na zakładzie po przekroczeniu, której pracownicy mogą odmówić pracy.

Zgodnie z literą prawa, temperatura w miejscu pracy, wyłączając oczywiście chłodnie, nie może być niższa niż 14 st. C. W przypadku pracy za biurkiem, bądź wykonując lekką pracę fizyczną, pracodawca musi zapewnić temperaturę nie niższą niż 18 st. C.

Co więc w przypadku upałów? No cóż. Nie ma obowiązku zainstalowania klimatyzacji. Choć jeśli jej nie ma, to w biurze czy zakładzie powinny się pojawić wentylatory.

Jak pisaliśmy w money.pl. przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi temperaturę adekwatną do rodzaju wykonywanej pracy. Przyjmuje się, że nieodpowiednia do pracy jest temperatura przekraczająca 26 st. C dla ciężkich prac, określanych ustawowo jako praca w szczególnych warunkach.

Dla średnio ciężkich prac fizycznych w hali przyjmuje się, że nieodpowiednia jest temperatura przewyższająca 28 st. C. Do pracy biurowej określa się przekroczenie bariery 30 st. C. Mowa o temperaturze wewnątrz budynku, a nie tej za oknem.

Kiedy można odmówić przejścia?

Co więc kiedy temperatura przekroczy te wartości? Co prawo mówi o wypuszczaniu pracowników do domów? To już decyzja szefa - przepisy na to pozwalają, choć wcale tego nie wymuszają. Wyjątkiem są jedynie pracownicy młodociani między 16 a 18 r.ż. oraz chorujący.

Ci pierwsi mogą odmówić przyjścia do pracy, gdy temperatury przekraczają normy. Zapewnia im to rozporządzenie ministra pracy. Natomiast osoby np. chorujące na serce, bądź u których upał może być niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia, mogą powołać się na przepisy Kodeksu pracy (Art. 210 § 1).

Jak już pisaliśmy, pracodawcę o nieobecności trzeba poinformować niezwłocznie i umotywować to zagrożeniem dla zdrowia i życia ze względu na przekroczoną temperaturę w zakładzie pracy. Jeśli temperatura niebezpiecznie wzrośnie już w trakcie pracy, mogą również odmówić dalszego wykonywania obowiązków. Mają prawo skrócić dzień pracy po poinformowaniu o tym przełożonego. Skalę zagrożenia ocenia pracownik. Szef może się z tym nie zgodzić, jednak musi przystać na nieobecność.

Woda niezbędna dla pracownika

Do obowiązków szefa w upały należy również zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Przepis ma zastosowanie na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25 st. C. lub w biurze czy w zamkniętym zakładzie pracy przy temperaturze wyższej niż 28 st. C.