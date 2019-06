Upały w Polsce i apele o oszczędzanie wody. Za podlewanie grozi mandat

Od 500 zł wzwyż może kosztować załamanie zakazu podlewania ogrodu i mycia auta w upał. Ograniczenia może nałożyć samorząd, kiedy wysokie temperatury i wzmożone zużycie zagrażają sieci wodociągowej.

Zakaz obejmuje wykorzystywanie wody np. do podlewania ogrodów przydomowych, ogródków działkowych, upraw rolnych czy jakichkolwiek terenów zielonych. Dotyczy również napełniania basenów czy mycia samochodów.

Co za to grozi? Grzywna od 500 zł. Osoba, która się do zakazu nie zastosuje, wcale nie musi zostać przyłapana na gorącym uczynku. Zdradzi ją również licznik, z którego można wyczytać, ile wody zostało pobrane, a ile odprowadzone w postaci ścieków. Znaczna różnica między tymi wartościami w okresie objętym zakazem wystarczy za dowód.