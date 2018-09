Upoważnienie a pełnomocnictwo: zobacz, czym się różnią

Zgodnie z polskim prawem przedstawiciel może dokonywać czynności w naszym imieniu. Aby było to jednak możliwe, konieczne jest udzielenie temu przedstawicielowi upoważnienia lub pełnomocnictwa. Czym różnią się te dwa pojęcia i kiedy się je stosuje? Wyjaśniamy poniżej.

Możliwość ustanowienia przedstawiciela jest niezwykle przydatna w wielu życiowych sytuacjach. Przykład? Gdy musisz odebrać jakiś dokument z urzędu, ale np. jesteś chory i nie możesz tego zrobić osobiście, a goni Cię czas. Wówczas możesz upoważnić wybraną przez siebie osobę do jego odbioru. Inna sytuacja to ta, w której bierzesz udział w postępowaniu sądowym i ustanawiasz pełnomocnika – np. adwokata, który reprezentuje Twoje interesy. Dlatego warto wiedzieć, jakie możliwości daje upoważnienie, a jakie pełnomocnictwo .

Choć zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo są udzielane, aby umożliwić przedstawicielowi podjęcie jakichś czynności, przyjęło się, że różnica polega na zakresie czynności, jakie może podjąć przedstawiciel. Co to oznacza w praktyce?

O ile upoważnienia zazwyczaj mają jednorazowy i wąski charakter, o tyle pełnomocnictwa są często udzielane na dłużej. Na ich mocy działają m.in. firmy windykacyjne, które obsługują osoby zadłużone między innymi Ultimo. Oznacza to, że mogą one podejmować decyzje dotyczące podpisania ugody z osobą zadłużoną oraz warunków spłaty zobowiązania w imieniu wierzyciela. Jeśli zatem jesteś klientem firmy windykacyjnej – to z doradcą powinieneś rozmawiać, aby dojść do wiążącego porozumienia.