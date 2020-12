"Uratuj pieroga" i nie wyrzucaj jedzenia po Wigilii. Zostaw go w jadłodzielni

Mniejsze zakupy - to pierwsze i chyba najbardziej racjonalne rozwiązanie problemu marnowania żywności. Co jednak, gdy jedzenie już się zgromadzi w naszych kuchniach? Można się nim podzielić.

- Jadłodzielnia składa się z szafek, w większości punktów jest to też lodówka, w której można zostawić rzeczy z krótszą datą przydatności. Przy każdym punkcie jest też plakat informujący o tym, co można, a czego nie można zostawiać - wyjaśnia Karolina Hansen.

- Co ważne, staramy się robić to wszystko z odzysku, więc wykorzystujemy lodówki i szafki, które otrzymaliśmy od mieszkańców - tłumaczy Michał Piszczek, współorganizator inicjatywy w Toruniu.

Z jadłodzielni skorzystać może każdy. Obowiązuje kilka zasad. Przede wszystkim nie możemy w nich zostawiać alkoholu, surowych jaj i surowego mięsa. Oprócz tego można przynieść właściwie wszystko, co jest zdatne do spożycia.

Przy okazji zeszłorocznych świąt wolontariusze z całej Polski przeprowadzili akcję promocyjną "Uratuj pieroga". Chodziło o to, by nadwyżki jedzenia z Wigilii pracowniczych nie trafiły do kosza, tylko właśnie do jadłodzielni.