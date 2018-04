Urlop na żądanie może „uratować” długi weekend. Dla pracodawcy oznacza to kłopoty

Niedużym kosztem już wkrótce będzie można "ugrać" 9 dni wolnego. Pracodawca ma jednak prawo odmówić urlopu, jeśli zbyt wielu pracowników będzie chciało wziąć go w tym samym czasie. Pracownik może ratować się urlopem na żądanie, który przysługuje mu z mocy prawa.

Choć może to powodować rozżalenie załogi, pracodawca może odmówić urlopu we wnioskowanym terminie i nie musi się przy tym powoływać na jakiś szczególnie ważny interes firmy – wystarczy, że uzna, że w danym terminie zwyczajnie potrzebuje tylu a tylu pracowników na miejscu, bo w przeciwnym razie będą braki kadrowe.

- Miałam nadzieję, że 3 maja symbolicznie "otworzę sezon" w mojej kawiarni. Wiosna w 2017 r. była chłodna i nie zachęcała do spacerów. W połowie kwietnia była Wielkanoc, więc to był taki sobie dla mnie okres – mówi Ewa, właścicielka kawiarni w łódzkim Śródmieściu.

Jej pracownice zgłaszały wcześniej, że chciałyby mieć wolne 3 maja, ale nie zgodziła się na to. Obie kelnerki miały umowę zlecenia, więc Ewa nie brała pod uwagę, że mogą wpaść na pomysł, by nie pojawić się w pracy i zasłaniać się urlopem na żądanie. A tak właśnie się stało.

Gdyby zatrudniała pracownice na umowę o pracę, w ogóle nie mogłaby mieć do nich pretensji o to, że choć wiedziały, że będą bardzo potrzebne w pracy, zignorowały jej polecenie. Takie uwagi byłyby naruszeniem niezbywalnych praw pracowniczych.

Działająca do połowy marca Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy dostrzegła problemy, jakie może powodować nadużywanie urlopu na żądanie. W projekcie zaproponowała bardzo poważne jego ograniczenie: żądanie udzielenia dnia wolnego miałoby być zgłoszone z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Pomysł korzystny dla pracodawców, ale wątpliwy ze względu na interes pracowników. Istotą urlopu na żądanie jest przecież właśnie to, że można go wziąć w sytuacjach nagłych, których nie dało się wcześniej przewidzieć (choroba dziecka, wypadek w drodze do pracy, bliski, który trafił do szpitala…). Projekt Kodeksu trafił, bez szerszych konsultacji, do kosza, więc ten kontrowersyjny pomysł nie wejdzie w życie.