Ta metoda pochówku zyskuje popularność. Jest wyjątkowa

Pisalski prowadzi ten biznes od kilkudziesięciu lat i obserwuje, jak Polacy wolno przekonują się do ekologicznych pogrzebów — To wcale nie są jakieś fanaberie, tylko bardzo praktyczne pomysły — podkreślał w rozmowie z dziennikiem.

– Coraz więcej osób zamawia kremację i pochówek w ekologicznych urnach, które są wykonywane z materiału pochodzącego ze zbóż i nawet pachnących jak łąka, ale jednocześnie ci sami klienci upierają się, żeby spopielenie nastąpiło w tradycyjnej, drewnianej trumnie. No bo przecież, co ludzie powiedzą, jak zobaczą tekturową – opowiadał dziennikowi.

Ekologiczne trumny z tektury rozkładają się w ziemi w ciągu 2-3 lat, a tradycyjne drewniane potrzebują na to od 10 do 15 lat. Proces ten przyczynia się do tworzenia naturalnego kompostu. Ekologiczna urna kosztuje od 100 do 400 zł, a ekologiczna trumna z kartonu od 500 do 700 zł. Dla porównania ceny tradycyjnych trumien drewnianych wahają się od 1 tys. do 5 tys. zł.