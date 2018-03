Urzędnicza niemoc w sprawie elektronicznych wniosków o przyznanie płatności

Od 16 marca nie działa aplikacja, dzięki której można składać wnioski o przyznanie płatności - skarży się nasz czytelnik, prowadzący działalność rolną pod Mławą. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa raz mówią, że wszystko działa, a innym razem, że najlepiej złożyć wniosek drogą papierze.

O swoich przebojach ze składaniem wniosku napisał do nas czytelnik, korzystając z platformy dziejesie.wp.pl .

"Aplikacja eWniosekPlus nie działa. Po zalogowaniu i wybraniu zakładki 'wniosek' nic się nie dzieję. Wysłałem już chyba z 5 e-mail na adres ARiMR i nic. Ze 4 razy logowałem się do pomoc.arimr.gov.pl i omawiałem problem. Dostałem odpowiedź, że program już działa, a tak naprawdę nic nie działa" - denerwuje się nasz czytelnik.

Jak dodaje, to nie był koniec jego perypetii, bo dalej walczył o sprawne działanie aplikacji. W końcu dostał maila z informacją, że usuwanie problemu jest w trakcie realizacji. Kiedy pofatygował się do powiatowego biura powiatowego ARiMR dostał prostą odpowiedź: że trzeba czekać, że może do świąt będzie program już działał.