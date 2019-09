Uszczelnienie VAT daje zarobić. Urzędnicy dostali prawie pół miliarda zł nagród

Niemal pół miliarda złotych nagród otrzymali przez ostatnie 1,5 roku pracownicy izb administracji skarbowej. To premia za uszczelnianie systemu podatkowego. Pieniądze zamiast do mafii vatowskiej, częściowo trafiają więc do kieszeni urzędników.

Pracownikom urzędów skarbowych też zależy na dobrych wynikach uszczelniania, Dostają za nie wysokie nagrody (East News, Fot: DAREK REDOS/REPORTER)

Jak informuje "Fakt", tylko w ubiegłym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o ponad 18 mld zł. To w dużej mierze zasługa kontrolerów skarbówki, którzy na wyciek podatków zwracają szczególną uwagę.

Również dlatego, że sami mają z tego niemałe korzyści. Jak informuje w odpowiedzi na interpelację poselską resort finansów, na nagrody w izbach administracji skarbowej przeznaczono ponad 442 mln zł. I to tylko za okres od stycznia 2018 do czerwca 2019 roku.

Najwięcej otrzymali urzędnicy ze stolicy. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zgarnęła ponad 76 mln zł nagród w 2018 roku.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

To oznacza średnio 10 tys. zł na urzędnika. Najwięcej natomiast zyskał szef stołecznej Izby, bo aż 52 tys. zł.

Czy urzędnicy powinni być tak mocno wynagradzani za wykonywanie swojej pracy?

– Krajowa Administracja Skarbowa realizuje zadania strategiczne dla budżetu państwa. To od efektywności i sprawności kierownictwa i kadr izb administracji skarbowej w dużej mierze zależą wpływy do budżetu. Efekty działania jednostek terenowych KAS są widoczne w stałym wzroście wpływów z najważniejszych podatków – wyjaśnił Faktowi wydział do spraw komunikacji KAS.

Skarbówka przyznaje, że wysokość nagród zależy również od efektów ściągalności podatków. "Nagrody dla dyrektorów izb administracji skarbowej przyznawane są w oparciu o ocenę indywidualnych efektów realizacji mierników wynikających z kluczowych celów KAS” - poinformował fiskus.