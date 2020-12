Uwaga emerycie! ZUS zmienia daty wypłat emerytur

Polacy ograniczą wydatki na święta o 30 proc., ale nie kosztem prezentów

Kiedy zatem trafią pieniądze z emerytur i rent do seniorów? Najpóźniej do 23 grudnia. ZUS zapewnia, że świadczenia dostarczane pocztą zostaną wysłane na tyle wcześnie, by właśnie maksymalnie na dzień przed Wigilią trafiły do emerytów.