Uwaga na fałszywe wiadomości. PGE ostrzega przed oszustami

W wiadomościach, które otrzymują klienci PGE znajduje się link prowadzący do strony łudząco przypominającej stronę logowania do elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE.

Link prowadzi do strony, która prawdopodobnie instaluje na urządzeniu oprogramowanie służące do zbierania danych, np. haseł do systemu bankowego.