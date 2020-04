Uwaga na oszustów! Enea ostrzega

Sieć ostrzega, że wiadomość to oszustwo.

"Enea nie wysyła do swoich Klientów SMS-ów zawierających link, który przekierowuje na fikcyjną stronę banku w celu dokonania przelewów, czy doładowania. Wiadomości od Enei zawierają jedynie link do strony Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok.enea.pl). W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem 611 111 111" - informuje sieć.