Uwaga na oszustów! Fałszywa promocja w liniach Ryanair

"Wygraj już dzisiaj 1500 zł na bilety lotnicze Ryanair!" Choć oferta wydaje się kusząca, ma niewiele wspólnego z prawdą. Oszuści podszywający się pod niskokosztowego przewoźnika chcą jedynie zdobyć dane osobowe nieostrożnych internautów. Linia zapowiedziała już kroki prawne w tej sprawie.

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin wiele osób mogło otrzymać wiadomości e-mail z kuponem na bilety lotnicze, które można wykorzystać w Ryanairze . Autentyczności promocji, do której skorzystania zachęca portal news.ciekaweporady.pl , dodają logo przewoźnika i wizerunek samolotu w barwach irlandzkiej linii.

Aby otrzymać dostęp do "darmowych w 100 procentach" lotów, należy wypełnić krótką ankietę . Fałszywa oferta zawiera informację, że Ryanair nie wyznacza rejsów, na które obowiązuje promocja. Ponadto podkreślono, że trwa ona jedynie trzy dni .

- To nie jest oficjalny e-mail od Ryanaira. Podejmiemy niezbędne kroki prawne w celu zaprzestania jego dystrybucji i bezprawnego logo firmy - powiedziała "Rzeczpospolitej" Olga Pawlonka, która odpowiada za sprzedaż i marketing Ryanaira w Europie Środkowej i Wschodniej. Już zgłosiła sprawę prawnikom Ryanaira.

Olga Pawlonka zwraca uwagę, że wiadomości wysyła firma zarejestrowana we Włoszech, która dodatkowo wyjaśnia "Otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość, ponieważ zapisali się Państwo do klubu ciekaweporady.pl" - czytamy na rp.pl. Ryanair bardzo kontroluje wykorzystanie swojego znaku towarowego, dlatego strona może liczyć się z ogromną karą.