Uwaga na oszustów na OLX. Próbują wyłudzić towar, wysyłając fałszywe potwierdzenia bankowe

Czytelnik Wirtualnej Polski ostrzega przed grasującymi na popularnym portalu ogłoszeniowym oszustami. Próbują wyłudzać towar od sprzedających, wysyłając nieudolnie spreparowane bankowe potwierdzenia przelewu i SMS-y.

Jeśli to nie wystarczy, wystarczy spojrzeć na umieszczony na "potwierdzeniu" kontakt mailowy do banku, który znajduje się w domenie... salesperson.net.

Klienci banku powinni ostrożnie podchodzić do SMS-ów lub emaili, pochodzących od nieznanych nadawców. "Nie klikaj w linki zawarte w wiadomościach SMS lub email, kierujące bezpośrednio na stronę do logowania do serwisu internetowego Banku, nie otwieraj załączników do maili, których nie oczekiwałeś" - radzi bank.