Uwaga na prośby o pożyczkę od znajomych. To może być próba oszustwa

Telefon ze znajomego numeru też może być przekrętem

Tego typu oszustwo to tzw. spoofing, w którym złodzieje podszywają się pod banki, instytucje, urzędy, firmy, a nawet osoby fizyczne. W ten sposób próbują wyłudzić dane lub pieniądze. Cyberprzestępcy używają narzędzi, które pozwalają im podszywać się pod dowolnie wybrany numer telefonu czy konta na portalu społecznościowym. Dlatego jeśli pisze do nas znajomy, dzwoni do nas bank lub inna instytucja z choćby minimalnie podejrzaną sprawą, warto się rozłączyć i samemu zadzwonić do danej osoby lub instytucji, by upewnić się, czy ktoś nie chce nas oszukać.