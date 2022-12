Oszust namówił kobietę, by zrzuciła mu z balkonu 12 tys. zł. Niedługo potem dopadła go policja

Działania funkcjonariuszy okazały się bardzo owocne. - Na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, którego postanowili wylegitymować. Ich typ był celny, gdyż miał on przy sobie 12 tys. zł. 53-latek z województwa dolnośląskiego został zatrzymany i usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi do ośmiu lat więzienia – zrelacjonował w czwartek Grzegorz Jaroszewicz. Pieniądze wrócą natomiast do seniorki.