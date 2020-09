Uważaj na stacjach paliw. Oszuści mają nowy sposób na kradzież

Zwykli kieszonkowcy czy włamywacze do samochodów to już przeżytek. Teraz złodzieje mają znacznie bardziej skomplikowane metody kradzieży. Najnowszy przykład pokazuje, że trzeba się mieć na baczności nawet podczas tankowania samochodu.

Swoją historię na Twitterze opisuje jeden z polskich kierowców, który omal nie padł ofiarą takich oszustów w Szwecji. Ale skoro takie sytuacje zdarzają się w Skandynawii, to równie dobrze mogą niedługo pojawić się w Polsce. O ile już się nie pojawiły.

Na czym polega nowy sposób złodziei? To skaner kart, do tej pory wykorzystywany głównie w bankomatach. Teraz jednak pojawił się również w automatach do tankowania dla ciężarówek.

Kierowcy ciężarówek często korzystają z samoobsługowych stanowisk. Choćby po to, by nie czekać w kolejce do kasy i nie tracić czasu. Tego typu stacje benzynowe są również popularne w Szwecji.

Złodzieje mają sprawdzoną metodę. Mieszkańcy są przerażeni

"Tak wygląda skaner do kart, zamontowany nad slotem do kart w automacie do tankowania dla ciężarówek. Zerwałem to w nocy w Markaryd" - napisał jeden z użytkowników Twittera. Do swojego wpisu załączył zdjęcia niewielkiego urządzenia.

Jak dodał, kilkadziesiąt metrów dalej w samochodzie z bułgarskim numerem rejestracyjnym napotkał kilku mężczyzn z uruchomionym laptopem. Sugeruje tym samym, że mogli oni skanować karty kredytowe kierowców niejako w "czasie rzeczywistym".

Warto więc zwracać uwagę, czy w automatach płatniczych i bankomatach nie znajdują się jakieś podejrzane części, które różnią się od tradycyjnych urządzeń.